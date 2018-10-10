Локтионов: матч со СКА — не шахматы, просто моментов почти не было

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов подвёл итоги матча со СКА (1:0 ОТ), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.



«В овертайме поймал Гусева на противоходе? Я его не видел, шайба отскочила. Наверное, повезло, если так получилось. Сегодняшний матч — не шахматы, просто моментов почти не было. У СКА была пара моментов, они не воспользовались ими. У нас особо моментов не было, получилось довести до овертайма, и там забили.



По сравнению с последними играми мы ничего не меняли, не перестраивали систему. Сегодня силовых приёмов было мало, тренерский штаб скажет, что делать в следующем матче. Проиграли по силовым приёмам, потому что СКА тоже вышел заряженным, был готов, что мы будем играть жёстко. Но они нас перехитовали.



СКА и в этом сезоне хорошая команда, идут на втором месте. Стало ли с ними реальнее бороться после ухода Ковальчука? И с Ковальчуком можно было бороться, у нас просто не хватало моментов, а то, что создавали, — не забивали.



Одно удаление за весь матч? У судей спросите.



Установки играть больше на оборону нет, мы забиваем по две-три шайбы, не футбольный счёт. Были хорошие команды — Казань, Нижний Новгород, они тоже хорошо играют в обороне, выжали, что смогли.



Ничего в своей подготовке к чемпионату не менял. Почему я сейчас среди лучших бомбардиров лиги? Добавилось большинство, больше выхожу в ключевые моменты, от этого и результат пришёл», — передаёт слова Локтионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА впервые за три года остался с баранкой. Всему виной Илья Коновалов 10 октября 2015-го СКА последний раз проиграл всухую, и тоже «Локомотиву».