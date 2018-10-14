«Авангард» одолел «Барыс» в результативном матче, у Емелина — первый гол за клуб

В Балашихе «Авангард» принимал астанинский «Барыс» и одержал победу со счётом 5:3. Подопечные Боба Хартли прервали серию из трёх поражений.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Давид Деарне и Даррен Диц. Во второй двадцатиминутке соперники также забили по голу: отличились Сергей Широков и Мэттью Фрэттин. В третьем периоде команда Боба Хартли забила дважды усилиями Ильи Михеева и Алексея Емелина, на что гости ответили только курьёзным голом, записанным на Дастина Бойда. Точку во встрече поставила ещё одна шайба Михеева, заброшенная в пустые ворота.

Посмотреть видео заброшенных шайб в матче также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

