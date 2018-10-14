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«Авангард» одолел «Барыс» в результативном матче, у Емелина — первый гол за клуб

«Авангард» одолел «Барыс» в результативном матче, у Емелина — первый гол за клуб
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» принимал астанинский «Барыс» и одержал победу со счётом 5:3. Подопечные Боба Хартли прервали серию из трёх поражений.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Давид Деарне и Даррен Диц. Во второй двадцатиминутке соперники также забили по голу: отличились Сергей Широков и Мэттью Фрэттин. В третьем периоде команда Боба Хартли забила дважды усилиями Ильи Михеева и Алексея Емелина, на что гости ответили только курьёзным голом, записанным на Дастина Бойда. Точку во встрече поставила ещё одна шайба Михеева, заброшенная в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Авангард
Омская область
5 : 3
1:1, 1:1, 3:1
Барыс
Астана
1:0 – Деарне (Пережогин) – 05:25 (5x5), 1:1 – Диц (Старченко) – 19:40 (5x5), 2:1 – Широков (Покка, Емелин) – 23:54 (5x5), 2:2 – Фрэттин (Бойд, Даллман) – 39:40 (5x3), 3:2 – Михеев (Покка, Емелин) – 44:36 (5x5), 3:3 – Бойд – 46:17 (5x5), 4:3 – Емелин (Верстиг) – 50:39 (5x5), 5:3 – Михеев (Фисенко) – 59:34 (en)

Посмотреть видео заброшенных шайб в матче также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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