«Виннипег» – «Каролина»: Свечников сделал семь бросков, cыграв меньше 15 минут

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Брайан Литтл. Голкипер «Виннипега» Лоран Броссуа отразил 42 броска.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал самым бросающим игроком своей команды. Из 43 бросков «Харрикейнз» в створ ворот 18-летний нападающий нанёс семь – за 12 минут 38 секунд игрового времени (1.45 – в большинстве). Также российский нападающий отметился одним перехватом шайбы при нейтральном показателе полезности.

В этом сезоне на счету Андрея 4 (2+2) очка в шести матчах при полезности «+3» и шести штрафных минутах. В среднем за матч Свечников проводит на льду 12 минут 28 секунд.