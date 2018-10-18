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Дубль Кеслера принёс «Анахайму» победу над «Айлендерс»

Дубль Кеслера принёс «Анахайму» победу над «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий «уток» Райан Кеслер. Он же на 29-й минуте увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. В начале третьего игрового отрезка Адам Энрике довёл счёт до крупного. Джон Гибсон не сумел оформить второй шат-аут в сезоне – за 35 секунд до сирены гол забил Кейси Чижикас. А точку в матче поставил защитник хозяев Хампус Линдхольм.

«Анахайм» одержал пятую победу в сезоне и, набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» (4) – 14-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Кеслер (Стил, Ракелль) – 19:54 (5x4), 2:0 – Кеслер (Кольяно, Фаулер) – 28:20 (5x5), 3:0 – Энрике (Комтуа) – 40:39 (5x5), 3:1 – Чижикас (Джонстон, Мейфилд) – 59:25 (5x5), 4:1 – Линдхольм (Стрит) – 59:30 (en)
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