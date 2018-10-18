Дубль Кеслера принёс «Анахайму» победу над «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий «уток» Райан Кеслер. Он же на 29-й минуте увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. В начале третьего игрового отрезка Адам Энрике довёл счёт до крупного. Джон Гибсон не сумел оформить второй шат-аут в сезоне – за 35 секунд до сирены гол забил Кейси Чижикас. А точку в матче поставил защитник хозяев Хампус Линдхольм.

«Анахайм» одержал пятую победу в сезоне и, набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» (4) – 14-е на Востоке.