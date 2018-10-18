Кручинин: хоккеисты играют много, это не ММА с боями раз в полгода

Нападающий СКА Алексей Кручинин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2).



«Сложный матч, хорошая, боевая команда. Поменялся тренер, произошла небольшая встряска. Игралось тяжелее, чем в Москве. Они первые забили, в конце сняли вратаря. Боевая игра.



В «Динамо» пришёл новый тренер, с новой системой, это уже совсем другая команда. Игра на игру не приходится. Можно один матч сыграть — 10:0, а на следующий день проиграть— 0:10. Всё зависит от того, как команда чувствует себя на данный момент.



Не готовы были к началу игры, поэтому быстро пропустили. Сначала я пробросился в обычной ситуации, потом на вбрасывании немного не доработали, получили гол. Неважно, как начинается игра, важно, как команда реагирует на эти голы и играет дальше. Можно вести — 5:0, а можно отыгрываться с 0:1 или 0:2, это тоже будет важно.



Удаления во втором периоде? Эмоции перехлёстывают, кто-то кого-то подцепил, идёт борьба, психологическая и на поле. Пошли удаления в обе стороны. Главное, что всё закончилось в нашу пользу.



Где берём нервы на такие напряжённые концовки? Я не особо нервничал сегодня. Мы же много играем, не как в ММА — один бой за полгода. Мы играем через день, всё привычно.



Игра с ЦСКА будет за первое место на Западе, плюс это сильная команда, «армейское» дерби. К этому матчу много подоплёк, нельзя назвать его очередным. Можно назвать эту игру важной и для нас, и для них», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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