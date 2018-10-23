Дервук, Жукенов и Ковалёв проходят просмотр в «Динамо» (Пардубице)

Хоккеисты «Авангарда» Илья Дервук, Дмитрий Жукенов и Антон Ковалёв проходят просмотр в чешском хоккейном клубе «Динамо» (Пардубице), информирует Hokej.cz. Напомним, у «Авангарда» есть договор о сотрудничестве с «Динамо», ранее туда отправлялись Валентин Пьянов и Евгений Мозер.



22-летний Дервук и 21-летние Жукенов и Ковалёв в нынешнем регулярном чемпионате ни разу не сумели попасть в состав основной команды «Авангарда».



«Молодые игроки „Авангарда“ находятся на пробных контрактах, чтобы мы могли на них как следует посмотреть. Затем мы решим, останутся ли они в „Динамо“ до конца сезона. Всё зависит от них, но „Динамо“ надеется на подписание контрактов с игроками. Этот шаг поможет увеличить конкуренцию», — сообщил генеральный менеджер «Динамо» Душан Сальфицки.