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Торторелла: некоторые не хотят владеть шайбой, отдают её и надеются на хорошее

Торторелла: некоторые не хотят владеть шайбой, отдают её и надеются на хорошее
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения от «Аризоны Койотс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги поделился мнением о проблемах в игре команды.

«У некоторых ребят сейчас нет уверенности при игре с шайбой. Они не хотят ею владеть, стараются отдать её кому-то и надеются, что случится что-то хорошее. «Аризона» при счёте 3:1 начала душить нас прессингом, поверила, что победит. У нас на это не было ответа. Я понимаю, что может не быть уверенности, что может не получаться, но больше всего меня волнует наш настрой в таких ситуациях, когда надо продираться сквозь прессинг соперника.

Надо верить в себя. Когда всё идёт не по плану, просто так лучше не станет, надо бороться. Чтобы обрести уверенность, не надо пытаться что-то самому сделать в атаке, надо работать», — отметил Торторелла.

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