«Трактор» потерял из-за травм Пола Щехуру и Евгения Рясенского

«Трактор» потерял из-за травм ещё двух ведущих игроков — защитника Евгения Рясенского и форварда Пола Щехуру, информирует «Челябинский хоккейный портал». Оба игрока получили травмы в гостевом матче с «Северсталью» (0:4). Срок восстановления нападающего – около двух месяцев, защитника – месяц.

32-летний Щехура в нынешнем сезоне забросил семь шайб и сделал одну результативную передачу в 18 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-7».

31-летний Рясенский не сумел набрать очки в 20 играх при полезности «-5» и восьми штрафных минутах.

Напомним, ранее команда Алексея Тертышного на долгий срок из-за травм потеряла трёх нападающих — Рикарда Йюнге, Артёма Пеньковского и Александра Бергстрёма.