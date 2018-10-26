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«Амур» — «Ак Барс»: Данис Зарипов и Андрей Педан вернулись в состав гостей

«Амур» — «Ак Барс»: Данис Зарипов и Андрей Педан вернулись в состав гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Амура» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 26 октября. Начало встречи — в 12:30 мск.

После матча в Шанхае тренерский штаб команды гостей пошёл на перестановки в звеньях – впервые в этой выездной серии на лёд выйдут Данис Зарипов и Андрей Педан.

«Амур»:

Аликин (Кашик);
Коларж – Кузьмин, Файзуллин, Пьянов – Зогорна;
Воробьёв – Корягин, Дедунов – Железков – Руденков;
Йордан – Журавлёв, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Зогорна;
Александров, Кузнецов – Рассказов – Потехин, Попугаев.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Гарипов);
Педан– Постма, Ландер – Секач – Азеведу;
Батыршин – Юдин, Зарипов– Ткачёв– Галиев;
Яруллин– Марков, Лукоянов– Попов – Кара;
Лямкин, Клинкхаммер – Бурмистров – Глухов.

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