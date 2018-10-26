«Амур» — «Ак Барс»: Данис Зарипов и Андрей Педан вернулись в состав гостей

Стали известны составы «Амура» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 26 октября. Начало встречи — в 12:30 мск.

После матча в Шанхае тренерский штаб команды гостей пошёл на перестановки в звеньях – впервые в этой выездной серии на лёд выйдут Данис Зарипов и Андрей Педан.

«Амур»:



Аликин (Кашик);

Коларж – Кузьмин, Файзуллин, Пьянов – Зогорна;

Воробьёв – Корягин, Дедунов – Железков – Руденков;

Йордан – Журавлёв, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Зогорна;

Александров, Кузнецов – Рассказов – Потехин, Попугаев.

«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Педан– Постма, Ландер – Секач – Азеведу;

Батыршин – Юдин, Зарипов– Ткачёв– Галиев;

Яруллин– Марков, Лукоянов– Попов – Кара;

Лямкин, Клинкхаммер – Бурмистров – Глухов.