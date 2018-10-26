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«Торпедо» в серии буллитов сломило сопротивление «Куньлуня»

«Торпедо» в серии буллитов сломило сопротивление «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Китае и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей.

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Счёт в матче на 24-й минуте открыл форвард четвёртой тройки гостей Дмитрий Марковин. Подопечные Дэвида Немировски удерживали минимальный перевес в счёте вплоть до середины третьего периода, когда Мартену Сен-Пьеру удалось восстановить равновесие. Победу в серии буллитов «Торпедо» принёс точный бросок Роберта Саболича.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Марковин (Ильин) – 23:17 (5x5), 1:1 – Сен-Пьер (Витасек) – 49:51 (5x5), 1:2 – Саболич – 65:00 ( ПБ)

«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.

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