«Торпедо» в серии буллитов сломило сопротивление «Куньлуня»

«Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Китае и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Счёт в матче на 24-й минуте открыл форвард четвёртой тройки гостей Дмитрий Марковин. Подопечные Дэвида Немировски удерживали минимальный перевес в счёте вплоть до середины третьего периода, когда Мартену Сен-Пьеру удалось восстановить равновесие. Победу в серии буллитов «Торпедо» принёс точный бросок Роберта Саболича.

«Куньлунь» набрал очки в шестой раз в семи последних матчах, а клуб из Нижнего Новгорода одержал вторую победу в этой выездной серии.