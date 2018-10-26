Немировски: очень доволен, «Торпедо» провело одну из лучших игр в сезоне

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Куньлунь Ред Стар» (2:1 Б) заявил, что нижегородская команда показала одну из лучших игр в нынешнем сезоне.

«После поражения в предыдущем матче ребята собрались, и мы провели одну из лучших игр в сезоне с точки зрения командной игры. Мы очень довольны. Конечно, хотелось выиграть в основное время, но соперник создал пару моментов и забил. Хорошо, что выиграли по буллитам – в первый раз в сезоне», — цитирует Немировски официальный сайт «Куньлуня».

Счёт в матче на 24-й минуте открыл форвард четвёртой тройки гостей Дмитрий Марковин. Подопечные Дэвида Немировски удерживали минимальный перевес в счёте вплоть до середины третьего периода, когда Мартену Сен-Пьеру удалось восстановить равновесие. Победу в серии буллитов «Торпедо» принёс точный бросок Роберта Саболича.