Два сейва Андрея Василевского вошли в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 сейвов третьей недели регулярного чемпионата. Лучшим стал сейв голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминга после броска форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна. В топ-10 также вошли два сейва российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского (седьмое и девятое места).
10. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
9. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
8. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)
7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
6. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)
5. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)
4. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»)
3. Кэм Уорд («Чикаго Блэкхоукс»)
2. Джон Гибсон («Анахайм»)
1. Луи Доминг («Тампа-Бэй»)
Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.