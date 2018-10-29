Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Эта победа для «Ойлерз» стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с передачи Леона Драйзайтля. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил 31 бросок. Единственной заброшенной шайбой в составе «Чикаго» отметился защитник Брент Сибрук в большинстве.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 4 секунды, выиграл 67% вбрасываний и не смог отметиться результативными действиями.