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Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

Гол Макдэвида в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Эта победа для «Ойлерз» стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с передачи Леона Драйзайтля. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил 31 бросок. Единственной заброшенной шайбой в составе «Чикаго» отметился защитник Брент Сибрук в большинстве.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 4 секунды, выиграл 67% вбрасываний и не смог отметиться результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Сибрук (Кейн, Кит) – 11:02 (5x4), 1:1 – Кассиан (Хайра, Нурс) – 18:26 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 60:53 (3x3)
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