Состав сборной России U17 на Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России U17 прибыла в Сент-Джон, где примет участие в традиционном осеннем Мировом кубке вызова U17, информирует официальный сайт ФХР. Тренерский штаб Сергея Голубовича определил следующий состав для участия в турнире:

Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Семен Шарабарин (ЦСКА), Богдан Нефёдов («Сибирские Снайперы»).

Защитники: Кирилл Ващилин («Динамо М»), Артем Грушников, Даниил Кузьмин, (оба — ЦСКА), Кирилл Кирсанов («Витязь»), Ян Кузнецов (“Сиу-Фоллс Стампид”), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (“Гелф Сторм”).

Нападающие: Андрей Баканов (“Сидар Рэпидс”), Никита Буруянов («Бульдоги»), Данил Гущин (“Маскегон Ламберджекс”), Иван Дидковский, («Динамо М»), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Андрей Проскурнин («СКА-Варяги»), Илья Рычков, Павел Тютнев, Марат Хуснутдинов (все — «Витязь»), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Даниил Христанов («Ак Барс»).

В день приезда российские юниоры провели тренировку на арене “Куплекс” в пригороде Сент-Джона, где пройдут матчи группового этапа турнира.

Мировой кубок вызова в Сент-Джоне и Куиспамсисе продлится с 3 по 10 ноября. Стартовый матч на турнире российская сборная проведёт 3 ноября c “Канадой в красном”.