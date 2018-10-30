Занковец: в минском «Динамо» один в лес, другой по дрова

Известный белорусский тренер Эдуард Занковец поделился мнением о причинах кризиса в минском «Динамо». Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд и занимают последнее место в Западной конференции.

«Потому что вовремя не принимаются правильные решения. Ситуация сейчас такова, что она никем практически не контролируется. Я бы назвал это кризисом, который никто не пытается устранить. Я не знаю, как в «Динамо» построена система управления. Но решения должны касаться управления командой. А теперь там – один в лес, другой по дрова.

Если рассуждать о том, попадёт ли команда в плей-офф, то об этом мечтать, наверное, уже не приходится. Чтобы что-то изменить, нужно было принимать решение десять игр назад, так как все эти матчи уже потеряны. И это очень много при той системе набора очков, что существует.

Если же говорить о надежде, что команда воспрянет, покажет приличный хоккей, который придется по вкусу болельщикам, и появится определённая интрига, то здесь не всё ещё потеряно. Но опять-таки какие-то шаги по выходу из кризиса нужно принимать очень быстро. И от скорости будет зависеть дальнейшая судьба команды», — цитирует тренера «Народная воля».