Малкин набрал очки в 8-ом матче подряд, забросив шайбу в ворота «Айлендерс»

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился шестой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (идёт 3-й период, счёт — 6:3 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 32-й минуте. Ассистентами выступили Фил Кессел и Джейми Олексяк.

Таким образом, воспитанник магнитогорского «Металлурга» продлил результативную серию до восьми матчей. На счету Малкина стало 19 (6+13) очков в десяти матчах сезона, благодаря чему он занимает второе место в бомбардирской гонке. Лидирует представитель «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко).

Видео гола Малкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего в НХЛ на счету россиянина 949 (376+573) очков в 794 матчах.