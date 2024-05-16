«Это то, что мы от него ждём». Беднар оценил дубль Макара в пятом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру защитника «Эвеланш» Кейла Макара в пятом матче серии с «Далласом» (5:3). Игрок обороны оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Это просто высокое мастерство и понимание нашей текущей ситуации. Понимание игры соперника также стало частью его великолепного выступления. Это то, что нам от него нужно. Сейчас мы особенно нуждаемся в подобной его игре, и его мастерство проявляется в самый нужный момент.

На наших лидеров оказывается огромное давление, и они строги к себе, когда не справляются с ним. Лично мне это нравится, потому что они придерживаются высоких стандартов», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч пройдёт на площадке «Колорадо» в ночь на 18 мая.