Овечкин: чувствую себя психологически лучше, чем в прошлом сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему тяжело расставаться с сыном во время выезда.



«Я лучше чувствую себя психологически по сравнению с прошлым сезоном. Что касается физического состояния, то мне сложно сравнивать, потому что в прошлом году у нас был другой календарь. Тогда мы играли почти через день, а в этом году только войдёшь в ритм, и сразу наступает пауза. Но теперь мы будем играть почти через день. Это здорово.



Я буду проводить с сыном меньше времени? Я не хочу надолго расставаться с ним. Хорошо, что современные технологии позволяют общаться, улыбаться. Он быстро растёт. Сейчас за ним очень интересно наблюдать», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

Подгузники — не для Овечкина. Александр проиграл конкурс отцов Главное, чтобы шайба слушалась.