Евгений Малкин стал второй звездой месяца в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов октября.



Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, записавший на свой счёт 21 (5+16) очко в двенадцати играх.



Второй звездой стал российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, на его счету 19 (6+13) баллов в десяти матчах.



Замкнул тройку лучших хоккеистов месяца форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, сумевший набрать 18 (11+7) очков в двенадцати матчах.



Лучшим новичком месяца стал 19-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, забивший семь голов и отдавший три результативные передачи в девяти играх.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Забудьте о Кросби и Макдэвиде. Малкин – самый горячий игрок НХЛ Евгений неудержим.