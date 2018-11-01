Войнов — о поисках клуба: есть большой плюс — могу проводить время с семьёй

Защитник Вячеслав Войнов в своём «инстаграме» прокомментировал своё нахождение в статусе свободного агента. Напомним, российский хоккеист пытается найти команду в НХЛ, но ему пока не дают разрешения на возвращение.



«Во всём происходящем один большой плюс: каждый день можно проводить время с семьёй и наблюдать, как быстро растут дети», — написал Войнов.

Посмотреть фото можно также в «инстаграме» защитника.



Напомним, ранее россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В прошлом сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».