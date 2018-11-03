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«Баффало» разгромил «Оттаву», забросив девять шайб

«Баффало» разгромил «Оттаву», забросив девять шайб
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» не оставил шансов «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на арене «Кибэнк-центр» и закончилась со счётом 9:2 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе американской команды по две шайбы забросили Джефф Скиннер и Джейсон Поменвиль, ещё по голу на свой счёт записали Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Конор Шири, Патрик Берглунд и Кейси Миттельштадт. У «Оттавы» результативными бросками отметились Макс Маккормик и Коди Сеси.

«Клинки» прервали серию из трёх поражений, «сенаторы» уступили в пяти матчах из последних шести. «Баффало» переместился на 5-е место в таблице Восточной конференции, «Оттава» располагается на 12-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
9 : 2
3:0, 4:1, 2:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Окпосо (Нельсон, Соботка) – 05:04 (5x5), 2:0 – Скиннер (Айкел, Поменвиль) – 06:28 (5x5), 3:0 – Поменвиль (Скиннер, Айкел) – 14:25 (5x5), 4:0 – Скиннер (Райнхарт, Миттельштадт) – 25:06 (5x4), 5:0 – Гиргенсонс (Берглунд, Ларссон) – 25:19 (5x5), 5:1 – Маккормик (Бёдкер) – 26:37 (5x5), 6:1 – Поменвиль – 27:06 (5x5), 7:1 – Шири (Райнхарт) – 27:48 (5x5), 8:1 – Берглунд (Ристолайнен, Гиргенсонс) – 45:41 (5x5), 9:1 – Миттельштадт (Шири, Сканделла) – 53:13 (5x5), 9:2 – Сеси (Шабо, Стоун) – 54:14 (5x5)
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