«Баффало» разгромил «Оттаву», забросив девять шайб

«Баффало Сэйбрз» не оставил шансов «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на арене «Кибэнк-центр» и закончилась со счётом 9:2 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе американской команды по две шайбы забросили Джефф Скиннер и Джейсон Поменвиль, ещё по голу на свой счёт записали Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Конор Шири, Патрик Берглунд и Кейси Миттельштадт. У «Оттавы» результативными бросками отметились Макс Маккормик и Коди Сеси.



«Клинки» прервали серию из трёх поражений, «сенаторы» уступили в пяти матчах из последних шести. «Баффало» переместился на 5-е место в таблице Восточной конференции, «Оттава» располагается на 12-й строчке.