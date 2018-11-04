И. Бочаров: нужно заканчивать серию со «Спартаком», зона плей-офф уже близко

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров рассказал, как встретил новость о рождении сына, а также про вызов в сборную и предстоящий матч с московским «Спартаком».

«Очень приятно было, когда в социальных сетях и по телефону завалили самыми разными тёплыми словами. Новость я эту встретил ночью в Магнитогорске, жена позвонила в 3:25 утра. Мы пообщались, поблагодарил её за сына и дальше лег спать, готовился к матчу.

Моя игра? Мою игру не мне нужно оценивать. Тренерам, руководителям и болельщикам виднее. Что касается поездки, то непростая серия была. Радует, что начали набирать очки. 75% очков с этой поездки добыли. Достаточно неплохо. Вызов в олимпийскую сборную? Это также определённый этап для меня, есть все шансы показать и проявить себя, хоть и во второй команде. Конечно, нужно не сбавлять оборотов и в клубе. Тогда можно и ждать вызова в первую сборную. Почему нет?

«Спартак» — это «Спартак». Не важно, какие кондиции, физическое состояние и какое место в турнирной таблице — московское дерби всегда важно для игроков и болельщиков. Тем более у нас такая неприятная серия, и её нужно заканчивать. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы достичь нужного результата и порадовать наших фанатов. Тем более что зона плей-офф уже близко. Нужно залезть в топ-8, и думаю, что психологически будет полегче. Но не стоит забывать, что у нас длинный путь в регулярном чемпионате, и уже сейчас мы начали подготовку к дальнейшим матчам. Всё закладываем сегодня», — цитирует Бочарова официальный сайт московского «Динамо».