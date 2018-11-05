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«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик

«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ Анахайм Дакс» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2.

Первый период вышел безголевым, а счёт на 24-й минуте открыл нападающий гостей Пьер-Люк Дюбуа. По ходу второго игрового отрезка «утки» не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд – дубль в активе защитника Кэма Фаулера. «Жакеты» отыгрались за 32 секунды до истечения основного времени, сняв вратаря. Но победу хозяевам принёс всё тот же Фаулер, оформивший хет-трик.

Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот, сыграв 22 минуты и 44 секунды. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

«Анахайм» прервал серию поражений из семи матчей, «утки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Коламбус» (15) – восьмой на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2
0:0, 2:1, 0:1, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюбуа (Дженнер, Джонс) – 23:33 (5x5), 1:1 – Фаулер (Ракелль, Монтур) – 29:09 (4x4), 2:1 – Фаулер (Лундестрём, Шервуд) – 38:26 (5x5), 2:2 – Дюбуа (Дубински, Джонс) – 59:28 (6x5), 3:2 – Фаулер (Энрике, Сильверберг) – 60:36 (3x3)
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