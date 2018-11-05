«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ Анахайм Дакс» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2.

Первый период вышел безголевым, а счёт на 24-й минуте открыл нападающий гостей Пьер-Люк Дюбуа. По ходу второго игрового отрезка «утки» не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд – дубль в активе защитника Кэма Фаулера. «Жакеты» отыгрались за 32 секунды до истечения основного времени, сняв вратаря. Но победу хозяевам принёс всё тот же Фаулер, оформивший хет-трик.

Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот, сыграв 22 минуты и 44 секунды. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

«Анахайм» прервал серию поражений из семи матчей, «утки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Коламбус» (15) – восьмой на Востоке.