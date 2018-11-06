Александр Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237) и Марио Лемье (236).