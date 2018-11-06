Игроков «Оттавы» сняли на видео в такси, когда они высмеивали тренерский штаб

Портал Ottawa Citizen опубликовал видео с автомобильного регистратора, на котором игроки «Оттавы Сенаторз» шутят о способности реализовывать буллиты, издеваются над одним из тренеров команды Марти Рэймондом и смеются над неэффективностью спецбригады.

Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Крис Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.

«Марти Рэймонд, единственный тренер в истории НХЛ, который сумел создать худшее большинство и худшее меньшинство за один календарный год», — сказал Дюшейн.

«Мы даже не можем остановить соперника в средней зоне. Вы обратили внимание, когда Рэймонд включает видео, он даже ничего не может объяснить и чему-то нас научить? Он просто комментирует происходящее», — заявил Уайдман.

Полное видео также можно посмотреть на YouTube-канале Ottawa Citizen.