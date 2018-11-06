Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль уволен со своего поста, новым наставником стал Джереми Коллитон. 33-летний специалист стал самым молодым главным тренером в Национальной хоккейной лиге.
Ранее Коллитон работал в клубе АХЛ «Рокфорд». До перехода в североамериканскую лигу Коллитон был главным тренером «Моры» во второй шведской лиге.
В составе «Чикаго» сразу несколько игроков теперь старше своего нового главного тренера.
60-летний Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.
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Новому тренеру «Чикаго» Коллитону — 33 года, он самый молодой наставник в лиге