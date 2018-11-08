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Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Питтсбургу» 5-е поражение подряд

Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Питтсбургу» 5-е поражение подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.

В активе Овечкина показатель полезности «+1», три броска в створ ворот и два заблокированных броска за 24 минуты и 23 секунды (10.40 – в большинстве), проведённые на льду. У Кузнецова «+1», четыре броска и 23.49. На счету Дмитрия Орлова «+1», шесть заблокированных бросков и 23.44. Евгений Малкин провёл на льду 13 минут и 45 секунд, за которые заработал 12 минут штрафа.

Пастрняк вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин делит второе место
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2018, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Джонсон) – 12:16 (5x4), 1:1 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 27:09 (5x4), 2:1 – Оши (Карлсон, Кузнецов) – 58:46 (5x5)
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