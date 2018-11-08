Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Питтсбургу» 5-е поражение подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.

В активе Овечкина показатель полезности «+1», три броска в створ ворот и два заблокированных броска за 24 минуты и 23 секунды (10.40 – в большинстве), проведённые на льду. У Кузнецова «+1», четыре броска и 23.49. На счету Дмитрия Орлова «+1», шесть заблокированных бросков и 23.44. Евгений Малкин провёл на льду 13 минут и 45 секунд, за которые заработал 12 минут штрафа.