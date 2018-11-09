33 сейва Худобина и передача Ничушкина помогли «Далласу» одолеть «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

В первом периоде команды обменялись голами – на шайбу нападающего хозяев Девина Шора точным броском ответил Тимо Майер. В середине второго игрового отрезка «Даллас» отличился дважды в течение 45 секунд, голы на счету Тайлера Сегина и Джемела Смита. «Акулы смогли отыграться усилиями Джо Павельски и Эвандера Кейна, но на 55-й минуте Шор оформил дубль и принёс своей команде победу.

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, он провёл на льду 14 минут и 43 секунды. Денис Гурьянов сыграл 12.02. Антон Худобин отразил 33 броска из 36.

«Даллас» набрал 19 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) – пятый.