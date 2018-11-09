Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

33 сейва Худобина и передача Ничушкина помогли «Далласу» одолеть «Сан-Хосе»

33 сейва Худобина и передача Ничушкина помогли «Далласу» одолеть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

В первом периоде команды обменялись голами – на шайбу нападающего хозяев Девина Шора точным броском ответил Тимо Майер. В середине второго игрового отрезка «Даллас» отличился дважды в течение 45 секунд, голы на счету Тайлера Сегина и Джемела Смита. «Акулы смогли отыграться усилиями Джо Павельски и Эвандера Кейна, но на 55-й минуте Шор оформил дубль и принёс своей команде победу.

Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, он провёл на льду 14 минут и 43 секунды. Денис Гурьянов сыграл 12.02. Антон Худобин отразил 33 броска из 36.

«Даллас» набрал 19 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) – пятый.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 3
1:1, 2:1, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Шор (Сегин, Ничушкин) – 08:57 (5x5), 1:1 – Майер (Лабанк, Кутюр) – 14:18 (5x5), 2:1 – Сегин – 26:57 (5x5), 3:1 – Смит (Дикинсон, Хейсканен) – 27:42 (5x5), 3:2 – Павельски (Бёрнс, Торнтон) – 31:17 (5x5), 3:3 – Кейн (Бёрнс, Суомела) – 47:46 (5x5), 4:3 – Шор (Хитерингтон, Комо) – 54:13 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент