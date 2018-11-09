НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские хоккеисты не попали в число лучших игроков.

Главным героем дня стал канадский форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи во встрече с «Бостон Брюинз» (8:5). Также на счету Хорвата три удаления.

Второй звездой назван канадский нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер, забросивший две шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс» (6:5 ОТ).

Замкнул тройку лучших форвард «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер. Австрийский нападающий отметился голом в меньшинстве в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ). Также Грабнер записал на свой счёт голевую передачу.