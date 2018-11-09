Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: «Сибирь» или «Авангард»?

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».



Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!

В первой четвертьфинальной паре встречаются новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».

Также в четвертьфинал пробились московский «Спартак», санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев».