Ведущий защитник «Вашингтона» Джон Карлсон пропустит игру с «Коламбусом»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает североамериканский журналист Том Гулитти.



28-летний хоккеист не поможет столичной команде из-за повреждения верхней части тела. Его возвращение в строй ожидается со дня на день.



В нынешнем сезоне американец провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени.



«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. В предыдущей игре действующий победитель Кубка Стэнли обыграл на своём льду «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

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