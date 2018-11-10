Нисканен: «Коламбус» концентрировался на Овечкине, играя в меньшинстве

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился впечатлениями от проигранного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2).



"«Коламбус» концентрировался на Овечкине, играя в меньшинстве.



Мне удалось забить при игре «4 на 5», у нас просто отличная спецбригада меньшинства. Она отлично читает игру соперника и всегда готова убежать в контратаку", — приводит слова Нисканена Washington Post.



Все голы были забиты в неравных составах. В первом периоде Оливер Бьёркстранд вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке счёт в меньшинстве сравнял Мэтт Нисканен, а затем «жакеты» вновь повели, реализовав удаление Дмитрия Орлова.

Настоящий Боб! Бобровский «отдуэлил» Холтби и заслужил похвалу Тортореллы А Овечкин и Панарин забить не смогли.

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