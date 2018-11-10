Торторелла: Бобровский находит свою игру, сегодня стоял стеной

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после выигранного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) поделился мнением об игре российского голкипера Сергея Бобровского. Вратарь отразил 33 из 34 бросков по воротам, став первой звездой встречи.



«Боб стеной стоял в воротах и дал нам шанс на победу. Он находит свою игру. В первом периоде он был просто великолепен, а потом играл хорошо. Но первый период, хоть мы и вели 1:0, мог закончиться со счетом 1:4», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.



Все голы были забиты в неравных составах. В первом периоде Оливер Бьёркстранд вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке счёт в меньшинстве сравнял Мэтт Нисканен, а затем «жакеты» вновь повели, реализовав удаление Дмитрия Орлова.

Настоящий Боб! Бобровский «отдуэлил» Холтби и заслужил похвалу Тортореллы А Овечкин и Панарин забить не смогли.