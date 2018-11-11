QMJHL: Иван Чехович оформил покер и возглавил гонку бомбардиров

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» в матче регулярного чемпионата QMJHL выиграл у «Валь-дор Форёрз» (11:1). Одной из главных звёзд матча стал российский нападающий «Байе-Комо» Иван Чехович.

В активе уроженца Екатеринбурга — покер и одна результативная передача. Он набрал 37 (19+18) очков в 22 играх «регулярки» при показателе полезности «+18». При этом в последних трёх играх на счету Чеховича 7 (4+3) очков. Только четырежды в сезоне российский форвард завершал матч без набранных очков. Он возглавил гонку бомбардиров, опередив Джереми Маккенну.

Видео четвёртой шайбы Чеховича также можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги.

Напомним, 19-летний россиянин в апреле подписал контракт с «Сан-Хосе» и принял участие в предсезонном лагере команды. В контрольной встрече с «Анахайм Дакс» Иван набрал 3 (2+1) очка за 13 минут 21 секунду, а также получил возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём.



Отметим, Чехович был включён в расширенный состав молодёжной сборной России для участия в традиционной суперсерии.