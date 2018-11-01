QMJHL: Иван Чехович набрал 10 очков в последних четырёх матчах

Клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» в матче регулярного чемпионата QMJHL победил «Гатино Олимпик» (5:2). Одной из главных звёзд матча стал российский нападающий «Байе-Комо» Иван Чехович.

Уроженец Екатеринбурга забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне на счету Ивана два хет-трика. Он набрал 26 (11+15) очков в 17 играх «регулярки» при показателе полезности «+10». При этом в последних четырёх играх на счету Чеховича шесть шайб и четыре голевые передачи. Лишь трижды в сезоне российский форвард завершал матч без набранных очков.

Напомним, что 19-летний россиянин в апреле подписал контракт с «Сан-Хосе» и принял участие в предсезонном лагере команды. В контрольной встрече с «Анахайм Дакс» Иван набрал 3 (2+1) очка за 13 минут 21 секунду, а также получил возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём.

Напомним, что Чехович был включён в расширенный состав молодёжной сборной России для участия в традиционной суперсерии.