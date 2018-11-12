«Аризона» в гостях уверенно переиграла «Вашингтон», у Овечкина передача

«Аризона Койотс» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер, который отразил 38 бросков из 39. По два балла за результативность в составе победителей набрали Рихард Паник (1+1) и Алекс Гальченюк (1+1).

В активе Овечкина показатель полезности «+1», два броска в створ ворот, пять силовых приёмов и результативная передача за 21 минуту и 25 секунд (3.14 – в большинстве), проведённые на льду. У Кузнецова «-1», три броска и 16.08. На счету Дмитрия Орлова три заблокированных броска и 26.30. Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 35 секунд, за которые отметился показателем «+1» и 4 силовыми приёмами.

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» дома разгромила «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1 (0:1, 5:0, 0:0). Все пять шайб хозяева забросили во втором периоде. Дублем в составе победителей отметился Александр Барков. Россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич записали на свой счёт по результативной передаче.