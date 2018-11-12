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«Аризона» в гостях уверенно переиграла «Вашингтон», у Овечкина передача

«Аризона» в гостях уверенно переиграла «Вашингтон», у Овечкина передача
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер, который отразил 38 бросков из 39. По два балла за результативность в составе победителей набрали Рихард Паник (1+1) и Алекс Гальченюк (1+1).

В активе Овечкина показатель полезности «+1», два броска в створ ворот, пять силовых приёмов и результативная передача за 21 минуту и 25 секунд (3.14 – в большинстве), проведённые на льду. У Кузнецова «-1», три броска и 16.08. На счету Дмитрия Орлова три заблокированных броска и 26.30. Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 35 секунд, за которые отметился показателем «+1» и 4 силовыми приёмами.

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» дома разгромила «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1 (0:1, 5:0, 0:0). Все пять шайб хозяева забросили во втором периоде. Дублем в составе победителей отметился Александр Барков. Россияне Евгений Дадонов и Богдан Киселевич записали на свой счёт по результативной передаче.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Хиностроза (Строум, Паник) – 16:56 (5x4), 0:2 – Паник – 31:57 (5x5), 1:2 – Бекстрём (Овечкин, Боуи) – 32:41 (5x5), 1:3 – Гальченюк (Перлини, Экман-Ларссон) – 34:38 (5x4), 1:4 – Степан (Гальченюк, Келлер) – 58:28 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
5 : 1
0:1, 5:0, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Тирни, Лажуа) – 18:35 (5x4), 1:1 – Барков (Хоффман, Дадонов) – 23:05 (5x5), 2:1 – Юбердо (Яндл, Трочек) – 26:01 (5x4), 3:1 – Барков (Киселевич, Хоффман) – 34:57 (5x5), 4:1 – Брауэр (Севьюр, Ламмикко) – 36:03 (5x5), 5:1 – Ватрано (Юбердо, Киселевич) – 38:11 (5x5)
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