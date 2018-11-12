«Трактор» расторг контракт с Лапенковым, у которого одно очко в 17 матчах

«Трактор» расторг по соглашению сторон контракт с нападающим Евгением Лапенковым, информирует пресс-служба челябинской команды.



В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «-10» и пяти минутах штрафного времени.



Ранее хоккеист защищал цвета таких клубов, как «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Югра», «Металлург» Нк, «Автомобилист» и ХК «Сочи». В КХЛ Лапенков провёл 541 матч, в котором забросил 103 шайбы и отдал 154 результативные передачи.



«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 25 матчах челябинская команда набрала 23 очка. По ходу сезона пост главного тренера освободил Герман Титов, исполняющим обязанности наставника «Трактора» остаётся Алексей Тертышный.

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