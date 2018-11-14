Илья Никулин — 6-й игрок, проведший 1100 матчей в чемпионатах России

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин, принимающий участие во встрече с «Авангардом», проводит 1100-й матч в чемпионатах России.



Опытный хоккеиста стал шестым игроком в истории отечественных чемпионатов, проведшим такое количество игр за карьеру. Рекорд принадлежит Алексею Калюжному (1163 матча). Также больше 1100 игр провели Данис Зарипов, Виталий Атюшов, Константин Горовиков и Виталий Прошкин.



В КХЛ 36-летний Никулин провёл 647 матчей, забросил 104 шайбы и отдал 250 голевых передач при показателе полезности «+113» и 650 минутах штрафного времени. С 2005 по 2015 год Никулин выступал за «Ак Барс».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Динамо».

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