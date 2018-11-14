Расмуссен: «Металлург» не лучшим образом сыграл в Минске

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен поделился мнением о выездной победе (2:0) в матче с минским «Динамо».



«Сегодня мы сыграли не самым лучшим образом. Много раз теряли шайбу в нейтральной зоне, не доводили её до ворот. У меня сегодня было немало моментов, но почему удалось забить только в пустые ворота? Хороший вопрос. Это хоккей, такое случается. Действительно, у меня было много моментов сегодня, но их не удалось реализовать. Нам удалось победить, и это самое важное.



Разница между КХЛ и НХЛ огромная. Здесь большие, длинные площадки. Пасы становятся более длинными, твоя зона игры увеличивается. В Америке хоккей более интенсивный. Будет правильнее сравнить КХЛ и шведский чемпионат, у них много общего. В целом европейские лиги похожи на российский чемпионат», — сказал Рассмусен в беседе с коррепондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

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