Койву забросил шайбу, воспользовавшись идеальным пасом от вратаря соперников

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» дома разгромно обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:2.

Голами в составе победителей отметились Чарли Койл, Микко Койву (также две результативные передачи), Нино Нидеррайтер, Эрик Стаал, Мэтт Дамба и Джейсон Цукер. У гостей отличились Бо Хорват и Маркус Гранлунд.

Гол Койву получился самым курьёзным в этот игровой день. Финский форвард поразил пустые ворота, воспользовавшись точным пасом вратаря «Ванкувера» Ричарда Бахмана. Американский голкипер выкатился за свои ворота, подобрал шайбу, развернулся и нашёл Койву идеальной по точности передачей.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» «Sports Illustrated».