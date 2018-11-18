Салливан: «Питтсбургу» нужно засучить рукава и выбираться из ямы

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о крайне неудачном выступлении команды в последних матчах.



«Я не собираюсь обвинять ребят во всех неудачах команды. Знаю, что у нас великолепный коллектив, в котором каждый сильно переживает из-за отсутствия результата. Нам надо всем вместе засучить рукава и выбираться из этой ямы», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.



«Пингвины» проиграли восемь из последних девяти матчей и опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Салливана отстают от зоны плей-офф на пять очков.

Ближайшие две игры клуб из Пенсильвании проведёт на своём льду — 19 ноября «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз», а через два дня сыграет с «Даллас Старз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19