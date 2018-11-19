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«Адмирал» — «Спартак»: Артём Фёдоров оформил первый гол с сентября 2017 года

«Адмирал» — «Спартак»: Артём Фёдоров оформил первый гол с сентября 2017 года
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров забросил шайбу в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом».

Форвард проводит первый матч в составе красно-белых после обмена из «Салавата Юлаева» на Никиту Филатова. Хоккеист отметился первой заброшенной шайбой с осени 2017 года, он не мог отличиться на протяжении 55 встреч.

Видео гола Фёдорова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

25-летний Фёдоров в этом сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата в составе уфимской команды, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7». В среднем за матч Фёдоров проводил на льду 13 минут 6 секунд. В последний раз на уровне КХЛ Артём отмечался заброшенной шайбой 28 сентября 2017 года — в игре с «Ладой».

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