Журналисты выбрали 12 игроков для участия в Матче звёзд КХЛ

Сегодня, 20 ноября, завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на Матче звёзд КХЛ—2019 в Казани.
По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ.
Дивизион Боброва
Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак»);
Защитник: Сами Лепистё («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Александр Елесин («Локомотив»);
Нападающий: Миро Аалтонен («Витязь»).
Дивизион Харламова
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Виктор Антипин («Металлург»);
Нападающий: Виталий Кравцов («Трактор»).
Дивизион Чернышёва
Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);
Защитник: Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»);
Нападающий: Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).