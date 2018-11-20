Журналисты выбрали 12 игроков для участия в Матче звёзд КХЛ

Сегодня, 20 ноября, завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на Матче звёзд КХЛ—2019 в Казани.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов КХЛ.

Дивизион Боброва

Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак»);

Защитник: Сами Лепистё («Йокерит»);

Нападающий: Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);

Защитник: Александр Елесин («Локомотив»);

Нападающий: Миро Аалтонен («Витязь»).

Дивизион Харламова

Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);

Защитник: Виктор Антипин («Металлург»);

Нападающий: Виталий Кравцов («Трактор»).

Дивизион Чернышёва

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);

Защитник: Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар»);

Нападающий: Антон Бурдасов («Салават Юлаев»).