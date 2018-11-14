Определены стартовые составы на Матч звёзд КХЛ

Определены стартовые составы на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги. В голосовании, которое проходило с 1 по 14 ноября, могли принять участие все желающие. Каждый болельщик мог отдать предпочтение не более чем двум хоккеистам из одного клуба независимо от их амплуа.

Дивизион Боброва: Мэтью Майоне («Динамо» Р), Патрик Херсли (СКА), Никита Гусев (СКА), Линус Виделль («Динамо» Р);

Дивизион Тарасова: Никита Нестеров (ЦСКА), Якуб Накладал («Локомотив»), Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»);

Дивизион Харламова: Пол Постма («Ак Барс»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Найджел Доус («Автомобилист»), Сергей Мозякин («Металлург»);

Дивизион Чернышёва: Даррен Диц («Барыс»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Сергей Широков («Авангард»), Илья Михеев («Авангард»).

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.

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