Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: СКА или «Локомотив»?

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».



Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!



В последней четвертьфинальной паре встречаются СКА и ярославский «Локомотив».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, что первым участником стадии полуфинала стал омский «Авангард», победивший в упорной борьбе новосибирскую «Сибирь» (52% на 48%). Также в стадию полуфинала пробились уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.