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Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: СКА или «Локомотив»?

Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: СКА или «Локомотив»?
Хоккей / КХЛ

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».

Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!

В последней четвертьфинальной паре встречаются СКА и ярославский «Локомотив».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что первым участником стадии полуфинала стал омский «Авангард», победивший в упорной борьбе новосибирскую «Сибирь» (52% на 48%). Также в стадию полуфинала пробились уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.

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