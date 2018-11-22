Георгиев: отличное время для шат-аута, лучше и быть не могло

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). «Синерубашечники» прервали восьмиматчевую серию поражений в играх с главным соперником в лиге.

«Лучше и быть не могло. Отличное время, чтобы сделать «сухарь», важная победа для ребят против наших принципиальных соперников. Счастлив и благодарен команде, они здорово сыграли в обороне.

Ребята быстро вышли вперёд, намного проще играть, когда ведёшь 3:0. Они играли потрясающе и заслужили победу со счётом 5:0.

Когда я начал думать о том, что, возможно, смогу оформить «сухарь»? Такие мысли стараешься гнать от себя, сохранять концентрацию. Шайба, наверное, отправится к родителям на дачу, мы там храним трофеи. Родители сделали всё, что могли, чтобы помочь мне в карьере. Счастлив, что они были здесь и вживую увидели мой первый «сухарь»», — сказал Георгиев в эфире клубного телевидения.