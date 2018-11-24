Никитин: не могу сказать, когда сыграет Мамин, там пока по документам что-то

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:1).



«Боевая игра. Готовимся дальше. Что с Андроновым? У Андронова повреждение, поэтому не сыграл. Когда дебютирует Мамин? Не могу сказать, когда сыграет Мамин, там пока по документам что-то. Как только, так сразу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В первом периоде гости открыли счёт благодаря голу Николая Прохоркина, прервавшему сухую серию голкипера московских «армейцев» Ильи Сорокина, насчитывавшую более 240 минут. Подопечные Игоря Никитина сумели восстановить равновесие на последних секундах второго игрового отрезка, после того как Антон Слепышев пробил Игоря Шестёркина броском с неудобной руки, стоя на коленях. В третьей двадцатиминутке Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд, отметившись точным броском в меньшинстве. В концовке встречи Иван Телегин увеличил преимущество ЦСКА, подкараулив ошибку Павла Дацюка.