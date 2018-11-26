Билялетдинов: давно хотели привлечь Марушева, он будет заявлен как «лимитчик»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нефтехимиком». Татарстанское дерби состоится в Казани сегодня, 26 ноября, начало – в 19:00 мск.



«У «Нефтехимика» и в прошлом году хорошая команда была, и в этом. Они хорошо работают, играют достаточно агрессивно. Поэтому мы готовимся к этому матчу.



Первое звено «волков»? Хорошее звено, много забивают. Поэтому надо будет внимательно к ним подойти и внимательно сыграть против них.



Марушев? Мы давно хотели его привлечь, сейчас просто есть возможность посмотреть, хотя бы дать шанс ему немного побыть здесь. А потом посмотрим. Он будет заявлен как «лимитчик», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба команды.

19-летний форвард Максим Марушев провёл в нынешнем сезоне 20 матчей за фарм-клуб казанцев и набрал 11 (8+3) очков.