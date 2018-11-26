«Сибирь» обыграла «Амур», продлив победную серию до четырёх матчей

«Сибирь» обыграла «Амур» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хабаровске.



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Подопечные Николая Борщевского открыли счёт на 7-й минуте усилиями Антона Лазарева, однако гости сумели забросить две шайбы ещё до сирены об окончании первого периода. Сначала Алексея Мурыгина огорчил новичок «Сибири» Шейн Принс, отметившийся голом в дебютном матче за команду, а затем Дмитрий Саюстов реализовал большинство. В середине второго игрового отрезка преимущество гостей укрепил Николай Демидов, а в концовке игры Ян Коларж отыграл одну шайбу в большинстве.



Команда Александра Андриевского одержала четвёртую победу подряд, а «Амур» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.