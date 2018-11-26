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Крикунов — о Пестушко: люди играют за деньги, с ним не договорились

Крикунов — о Пестушко: люди играют за деньги, с ним не договорились
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, почему клуб не подписал полноценного контракта с нападающим Максимом Пестушко.

«Почему отказались от варианта с Пестушко? Что произошло? Вы же знаете, что происходит: люди играют за деньги. Не договорились с ним по контракту», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Пестушко является одним из лучших игроков «Динамо» в истории КХЛ. В 232 матчах за бело-голубых он забросил 64 шайбы, что является вторым результатом в истории «Динамо». Рекорд принадлежит Денису Кокареву (67 шайб).

В минувшем сезоне опытный форвард защищал цвета «Югры». В 53 матчах регулярного чемпионата Максим забросил 7 шайб и отдал 19 результативных передач.

Оценка ситуации с Пестушко и другие итоги недели — в специальном материале «Чемпионата»

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